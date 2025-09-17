Inicia entrega de credenciales para nuevo transporte público

En Saltillo ya comenzó la entrega de credenciales para el nuevo sistema de transporte público “A Qui Vamos”, donde se han instalado módulos de atención a los ciudadanos para facilitar el trámite.

De acuerdo con lo informado, los requisitos son mínimos y la tarjeta cuenta con diferentes presentaciones: adulto, adulto mayor, discapacidad y estudiantes. Además, se indicó que a los usuarios que cuenten con la tarjeta NET con saldo disponible, este será transferido de manera automática a la nueva tarjeta “A Qui Vamos”.

Durante la primera jornada de entrega, algunos ciudadanos expresaron opiniones positivas sobre el programa. Padres de familia mencionaron que la credencial de estudiante representa un apoyo para la economía de sus hogares, mientras que adultos mayores reconocieron que contar con una tarjeta especial les dará mayor facilidad al abordar las unidades.

Sin embargo, también hubo usuarios que señalaron inconformidades, principalmente por las filas que se formaron en los módulos y la falta de información clara en ciertos puntos. Otros expresaron dudas sobre la rapidez con la que se hará la transferencia del saldo de la tarjeta NET a la nueva credencial.

Las autoridades destacaron que la entrega continuará en los próximos días y reiteraron que el objetivo es agilizar el acceso a las unidades del nuevo sistema de transporte, con la expectativa de que este esquema brinde un servicio más ordenado y moderno a la población.