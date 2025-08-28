Cerrar X
Coahuila

Inicia nueva etapa de 'Enchúlame la Casa' en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino inició nueva etapa de 'Enchúlame la Casa' en Cañadas del Mirador, pintando unas 430 viviendas

  • 28
  • Agosto
    2025

Con la meta de transformar la imagen urbana y mejorar el entorno de cientos de familias, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino puso en marcha este jueves una nueva etapa del programa “Enchúlame la Casa” en la colonia Cañadas del Mirador, sectores I y II, donde se pintarán alrededor de 430 viviendas.

El arranque oficial se realizó en la calle Virgen de Guadalupe, esquina con Cañadas de los Encinos, con el pintado simbólico de una fachada, acompañados de autoridades municipales, regidores y vecinos beneficiarios.

De abril a la fecha, el programa ha logrado intervenir 970 viviendas en colonias como Santos Saucedo, Ampliación Santos Saucedo, Cactus y Escorial, consolidándose como una de las acciones municipales de mayor alcance en materia de mejoramiento urbano.

El alcalde explicó que este esfuerzo forma parte de una estrategia integral de atención a colonias que también incluye campañas de limpieza, descacharrización y deshierbe, con el fin de brindar a la ciudadanía un entorno digno.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, este año se destinaron 8.3 millones de pesos a la compra de pintura, maquinaria y materiales, con el objetivo de embellecer 3,000 viviendas.

Durante su administración 2025–2027, Gutiérrez Merino proyecta beneficiar a 9,000 hogares mediante este programa, con una inversión cercana a 25 millones de pesos.


