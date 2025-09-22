Inicia operaciones nuevo organismo de información en Coahuila

Con la instalación del Consejo Estatal del Subsistema de Transparencia, entró en funciones el Organismo de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC), que será el encargado de supervisar, vigilar y coordinar los procesos de acceso a la información pública en el estado.

El nuevo órgano, dotado de autonomía técnica y operativa, tendrá entre sus principales funciones resolver recursos de revisión, atender denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, coordinar programas de capacitación y difundir el derecho ciudadano a la información.

Durante la puesta en marcha, encabezada por Elma Marisol Martínez González, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se destacó que Coahuila forma parte de los primeros cinco estados del país en instalar este comité tras la reforma constitucional en materia de transparencia.

“Este paso refleja el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas con la rendición de cuentas y el acceso a la información, aunque aún tenemos retos por delante”, señaló Martínez González.

En la sesión participó vía remota Tanivet Ramos Reyes, titular del Instituto de Transparencia para el Pueblo, quien reconoció los avances de Coahuila en la materia y llamó a mantener la coordinación entre autoridades para garantizar certeza y legalidad en el acceso a la información.

El Consejo Estatal del Subsistema de Transparencia estará integrado por representantes de los órganos de control del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la Fiscalía General del Estado, la UAdeC, el Instituto Electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También contará con la participación de contralores municipales en representación de las cinco regiones de Coahuila.

Comentarios