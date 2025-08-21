Cerrar X
Coahuila

Inicia Ramos programa de limpieza y descacharrización en colonias

Con la colonia Cañadas del Mirador como punto de arranque, el municipio de Ramos Arizpe inició este jueves el programa 'Todos por Más en Tu Colonia'

  • 21
  • Agosto
    2025

Con la colonia Cañadas del Mirador como punto de arranque, el municipio de Ramos Arizpe inició este jueves el programa “Todos por Más en Tu Colonia”, que llevará brigadas de servicios públicos a distintos sectores de la ciudad.

Las labores incluyen descacharrización, deshierbe, limpieza de arroyos, poda, pintura, reparación de luminarias, mantenimiento de parques y retiro de escombro, además de módulos de atención para mascotas y acciones de ecología.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el objetivo es atender de manera directa las peticiones de los vecinos y mejorar la imagen de los espacios públicos.

Durante el arranque, los habitantes de Cañadas del Mirador dialogaron con funcionarios municipales para exponer necesidades inmediatas.

Algunos aprovecharon la presencia de cuadrillas y maquinaria para pedir la reparación de luminarias y limpieza de áreas verdes.

De acuerdo con la administración municipal, estas jornadas se extenderán en las próximas semanas a otras colonias, con la intención de dar un mantenimiento integral y generar mayor participación vecinal en el cuidado del entorno.


