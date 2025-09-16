Inicia vacunación contra el VPH en escuelas de Coahuila

La Secretaría de Salud estatal iniciará este miércoles la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en escuelas de Coahuila, dirigida a niñas y jóvenes a partir de los 9 años de edad, informó el titular de la dependencia, Eliud Aguirre Vázquez.

El funcionario explicó que la aplicación se realizará en planteles educativos durante toda la próxima semana, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

“Tenemos suficientes vacunas para todas las escuelas. Es un programa nacional que estaremos ejecutando de manera intensiva”, señaló.

El arranque de la jornada será en una escuela de la entidad, donde se aplicará el biológico a estudiantes de nivel básico, con la condición de contar con el consentimiento de madres, padres o tutores.

La vacunación forma parte de los esquemas contemplados en la Cartilla Nacional de Salud.

Aguirre Vázquez indicó que, aunque actualmente existe un desabasto nacional de la vacuna BCG contra la tuberculosis, esta situación no afecta a la campaña del VPH.

Precisó que el déficit se originó en la farmacéutica productora, pero que ya se trabaja en la regularización del suministro.

En cuanto al resto de medicamentos, aseguró que el abasto en los centros de salud y hospitales de Coahuila se mantiene entre el 80 y 85%, tras las compras realizadas directamente por el Gobierno del Estado.