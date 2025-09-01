Cerrar X
Coahuila

Inician alumnos de secundaria clases con entusiasmo y nerviosismo

Alumnos de primer ingreso a secundaria expresaron su entusiasmo por conocer a nuevos amigos y maestros, mientras otros admitieron sentir un poco de nerviosismo

  • 01
  • Septiembre
    2025

El primer día de clases llegó para los alumnos de nuevo ingreso a las secundarias de Saltillo, y la emoción y el nerviosismo se pudieron sentir en el ambiente.

Los estudiantes mencionaron que están comenzando una etapa nueva en su vida, llena de retos y oportunidades.

Algunos de los alumnos expresaron su entusiasmo por conocer a nuevos amigos y maestros, mientras que otros admitieron sentir un poco de nerviosismo por adaptarse a un nuevo entorno y a las exigencias académicas.

"Estoy emocionado de empezar esta nueva etapa de mi vida y conocer a mis compañeros de clase", dijo uno de los alumnos.

"Un poco nervioso, pero listo para enfrentar los retos que vienen", agregó otro.

Los alumnos de nuevo ingreso están listos para embarcarse en esta nueva aventura académica y personal, y están ansiosos por descubrir lo que la secundaria les tiene reservado. 

Los maestros y personal de las escuelas están preparados para brindarles apoyo y orientación en este importante paso en su educación.


