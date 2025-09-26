Cerrar X
Coahuila

Inician obras de cuartel militar en San Antonio de las Alazanas

El proyecto contempla un área de construcción de 363 metros cuadrados en un terreno de una hectárea, con capacidad para albergar a 30 elementos

  • 26
  • Septiembre
    2025

Con una inversión de 14.1 millones de pesos, este viernes dio inicio la construcción de un cuartel militar en el ejido San Antonio de las Alazanas, en el municipio de Arteaga, como parte del fortalecimiento de la infraestructura de seguridad en la región sureste de Coahuila.

El proyecto contempla un área de construcción de 363 metros cuadrados en un terreno de una hectárea, con capacidad para albergar a 30 elementos. 

Las instalaciones incluirán dormitorios para tropa y oficiales, baños, recepción, cocina, comedor, bodega, cuarto de máquinas y espacios de servicio completamente equipados.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por autoridades civiles y militares, encabezó el arranque de obra, en la cual estuvo presente el General Juan Carlos Quiroz Muñoz, Comandante interino de la Sexta Zona Militar en representación del General Fernando Colchado Gómez, Comandante de la XI Región Militar.

Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó que este cuartel forma parte de una estrategia que contempla la construcción y operación de 15 instalaciones similares en puntos estratégicos de Coahuila hacia 2026, tanto para la Policía Estatal como para el Ejército. 

Explicó que estas obras buscan mejorar las condiciones en las que actualmente operan los elementos de seguridad, además de reforzar la vigilancia en brechas, carreteras y límites fronterizos, lo que permitirá un despliegue más efectivo en todas las regiones.

Jiménez Salinas subrayó que la inversión total en infraestructura de seguridad supera los 3 mil 500 millones de pesos, lo que incluye la edificación de cuarteles, arcos de seguridad carreteros, patrullas y la expansión del sistema de videovigilancia en más municipios. 

Aseguró que estas medidas son indispensables no solo para preservar la tranquilidad de las comunidades, sino también para garantizar que Coahuila mantenga las condiciones que lo colocan como el segundo estado más seguro del país.

El gobernador enfatizó además que la seguridad tiene un impacto directo en la economía, particularmente en regiones como Arteaga y San Antonio de las Alazanas, donde gran parte de la población depende del turismo. 

“Para que el turismo fluya debe haber paz y confianza; si la gente encuentra un ambiente seguro, regresa y ayuda a que las familias vivan mejor”, señaló al reiterar su compromiso de seguir trabajando en coordinación con las autoridades municipales y federales.

Este cuartel se suma a las obras en marcha en municipios como Hidalgo, Múzquiz, Ocampo, Acuña y Torreón, además de los arcos de seguridad ya instalados en Ramos Arizpe y otros puntos fronterizos.


