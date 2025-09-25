Cerrar X
Coahuila

Intento de robo a banco en Saltillo deja un hombre detenido

Cámaras de vigilancia captaron al sospechoso, lo que permitió una rápida respuesta de la Policía municipal en la sucursal bancaria

  • 25
  • Septiembre
    2025

Durante la madrugada de este jueves, un hombre fue detenido tras ingresar ilícitamente a la sucursal HSBC Lourdes, ubicada en el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibió el reporte a través de los grupos de seguridad en WhatsApp, activados por una alerta de intrusión.

Las cámaras de vigilancia captaron al sospechoso, lo que permitió una rápida respuesta de la Policía municipal.

Al llegar al lugar, los elementos de seguridad detectaron ruidos dentro del inmueble y localizaron un boquete en la parte trasera del banco, por donde el sujeto había logrado ingresar.

En coordinación con personal del banco, los agentes ingresaron al sitio y lograron ubicar y detener a José Gilberto “N”, originario de Frontera, Coahuila.

El individuo ya había reunido varias bolsas con monedas de diferentes denominaciones y causó diversos daños en el interior.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La Comisaría de Seguridad reiteró que mantiene una estrecha coordinación con las instituciones bancarias para prevenir este tipo de delitos y garantizar la seguridad de las instalaciones.


Comentarios

