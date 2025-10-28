Inversiones automotrices marcarán el cierre de año en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció la llegada de cuatro nuevas empresas automotrices que iniciarán operaciones en la región Centro-Desierto antes de que concluya el año, lo que permitirá generar nuevos empleos y fortalecer la cadena de proveeduría del sector automotriz en Coahuila.

Las inversiones —de capital estadounidense y coreano— buscan amortiguar el desempleo derivado de la crisis industrial que atraviesa la región y consolidar al estado como un polo de manufactura estratégica en el norte del país. “La próxima semana arrancamos la operación de una nueva empresa y en unos quince días dos más”, adelantó el mandatario estatal.

Jiménez Salinas subrayó que Coahuila mantiene liderazgo industrial gracias a su estabilidad laboral, infraestructura y seguridad, y consideró que el reciente acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) generará mayor certeza para las inversiones.

En paralelo, el gobernador informó que Altos Hornos de México (AHMSA) avanza en su proceso de liquidación, bajo la conducción del Poder Judicial y el Gobierno Federal. Aunque aún no se define una fecha para su resolución, aseguró que el procedimiento “va caminando” y que se mantienen atentos al desarrollo del caso.

Reconoció que la desaceleración de AHMSA impactó el empleo en la región Centro, pero precisó que el número de trabajadores sin actividad es menor a lo estimado inicialmente, ya que muchos se han reubicado en el corredor industrial Saltillo–Ramos Arizpe–Monterrey.

“No es lo óptimo, pero al menos trabajan de lunes a viernes y regresan con el sustento para sus familias”, comentó.

De cara a su segundo informe de gobierno, que se realizará en la última semana de noviembre, Jiménez destacó los avances en infraestructura, educación, salud y seguridad, así como la preparación de un nuevo polo de desarrollo industrial entre Monclova y Frontera con incentivos federales y estatales.

“Estamos consolidando proyectos importantes: la rehabilitación de hospitales, el impulso educativo y la operación de 15 cuarteles regionales. Coahuila sigue siendo un estado fuerte, estable y atractivo para invertir”, afirmó.

El gobernador agregó que su administración trabaja en la definición del presupuesto 2026, priorizando obras estratégicas e incentivos que mantengan el crecimiento económico y la confianza del sector privado en la entidad.

