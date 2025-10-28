Cerrar X
Manolo_Jimenez_c76841f934
Coahuila

Inversiones automotrices marcarán el cierre de año en Coahuila

Jiménez Salinas subrayó que Coahuila mantiene liderazgo industrial gracias a su estabilidad laboral, infraestructura y seguridad

  • 28
  • Octubre
    2025

El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció la llegada de cuatro nuevas empresas automotrices que iniciarán operaciones en la región Centro-Desierto antes de que concluya el año, lo que permitirá generar nuevos empleos y fortalecer la cadena de proveeduría del sector automotriz en Coahuila.

Las inversiones —de capital estadounidense y coreano— buscan amortiguar el desempleo derivado de la crisis industrial que atraviesa la región y consolidar al estado como un polo de manufactura estratégica en el norte del país. “La próxima semana arrancamos la operación de una nueva empresa y en unos quince días dos más”, adelantó el mandatario estatal.

Jiménez Salinas subrayó que Coahuila mantiene liderazgo industrial gracias a su estabilidad laboral, infraestructura y seguridad, y consideró que el reciente acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) generará mayor certeza para las inversiones.

En paralelo, el gobernador informó que Altos Hornos de México (AHMSA) avanza en su proceso de liquidación, bajo la conducción del Poder Judicial y el Gobierno Federal. Aunque aún no se define una fecha para su resolución, aseguró que el procedimiento “va caminando” y que se mantienen atentos al desarrollo del caso.

Reconoció que la desaceleración de AHMSA impactó el empleo en la región Centro, pero precisó que el número de trabajadores sin actividad es menor a lo estimado inicialmente, ya que muchos se han reubicado en el corredor industrial Saltillo–Ramos Arizpe–Monterrey.
“No es lo óptimo, pero al menos trabajan de lunes a viernes y regresan con el sustento para sus familias”, comentó.

De cara a su segundo informe de gobierno, que se realizará en la última semana de noviembre, Jiménez destacó los avances en infraestructura, educación, salud y seguridad, así como la preparación de un nuevo polo de desarrollo industrial entre Monclova y Frontera con incentivos federales y estatales.

“Estamos consolidando proyectos importantes: la rehabilitación de hospitales, el impulso educativo y la operación de 15 cuarteles regionales. Coahuila sigue siendo un estado fuerte, estable y atractivo para invertir”, afirmó.

El gobernador agregó que su administración trabaja en la definición del presupuesto 2026, priorizando obras estratégicas e incentivos que mantengan el crecimiento económico y la confianza del sector privado en la entidad.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

91939387_c560_480c_9256_f7d664d6f048_a42855a758
Asegura Ramos Arizpe más de 400 motocicletas en diez meses
Whats_App_Image_2025_10_28_at_10_27_05_PM_e5be08017a
Conductor vuelca su vehículo en bulevar Miguel Ramos Arizpe
ae7434dc_af4d_4fab_8049_e01e3eca8285_a3507fd54d
Suspende primaria clases presenciales por riesgo de techumbre
publicidad

Últimas Noticias

73a64544_bf32_4a85_9cce_3aaab01fbc8d_bc3a817eb5
ITAVU combate invasión de predios en Altamira y Matamoros
91939387_c560_480c_9256_f7d664d6f048_a42855a758
Asegura Ramos Arizpe más de 400 motocicletas en diez meses
Whats_App_Image_2025_10_28_at_7_54_35_AM_8e44f719f3
Puente del Poblado El Barretal: Un riesgo para la seguridad vial
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×