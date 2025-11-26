Cerrar X
Coahuila

Investigará CEDH agresión de policía a menor en Torreón

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos abrió una investigación por la agresión de una agente de la Policía Municipal de Torreón a una menor de 12 años

  26
  Noviembre
    2025

La actuación de una agente de la Policía Municipal de Torreón volvió a encender alarmas y cuestionamientos públicos luego de que visitantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) confirmaran la apertura de una investigación de oficio por la agresión a una menor de 12 años durante un operativo en la colonia Luis Donaldo Colosio.

José Ángel Rodríguez Canales, titular de la CEDH, señaló que aún no cuentan con todos los datos, pero que la gravedad del caso obliga a iniciar la indagatoria.

“Se va a abrir de oficio una investigación, todavía no tenemos suficientes datos, pero vamos a abrirla”, indicó.

Videos exhiben golpe directo a la menor y detonan indignación

El incidente ocurrió la tarde del domingo, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) acudieron a la calle Magdalena de Kino tras un reporte por disturbios, consumo de alcohol y presuntas peleas de gallos.

De acuerdo con el informe policial, los agentes fueron agredidos con piedras y palos, lo que derivó en un enfrentamiento y la detención de ocho personas.

Sin embargo, videos grabados por vecinos muestran a algunos policías, incluida una agente mujer, sometiendo con fuerza a varios jóvenes.

En uno de los clips se observa claramente a la menor recibiendo un golpe directo mientras intenta alejarse, imagen que detonó reclamos por uso excesivo de fuerza en presencia de menores.

Señalan abuso de autoridad e ingreso a viviendas

Habitantes de la colonia acusaron que algunos elementos incluso ingresaron a domicilios sin orden judicial, causando daños en accesos y patios.

Estas denuncias se suman a señalamientos previos contra la DSPM por presuntos procedimientos irregulares en detenciones y aseguramientos.

La CEDH informó que recaban testimonios y material audiovisual para esclarecer lo ocurrido.

Exigen acciones y transparencia del Ayuntamiento

En redes sociales, ciudadanos exigen una postura clara del Ayuntamiento sobre la actuación de la agente involucrada y sobre las acusaciones de ingreso ilegal a domicilios.

Hasta ahora, la administración municipal no ha emitido un posicionamiento detallado, lo que ha incrementado el malestar y la percepción de opacidad.

 


Etiquetas:
