Invita DIF Saltillo a donar cabello para pelucas oncológicas
Busca fomentar la solidaridad y el apoyo a quienes más lo necesitan, resaltando la importancia de participación comunitaria
- 25
-
Septiembre
2025
El Sistema DIF Saltillo lanzó una convocatoria para que la ciudadanía participe en la donación de cabello, con el objetivo de elaborar pelucas destinadas a personas que enfrentan tratamientos oncológicos.
La dependencia señaló que cualquier persona interesada puede sumarse a esta noble causa, contribuyendo a mejorar la autoestima y bienestar de quienes atraviesan procesos de quimioterapia.
Las donaciones de cabello deben cumplir con ciertas características, como estar limpio, seco y sin tratamientos químicos recientes, con un mínimo de largo que será especificado por el DIF. Los interesados pueden acudir a las instalaciones del organismo para entregar su donativo y recibir más información sobre el proceso.
“Decidí donar mi cabello porque sé lo importante que es sentirse bien durante un tratamiento tan difícil como la quimioterapia".
Si con un gesto puedo hacer sonreír a alguien, vale totalmente la pena”, compartió Mariana López, voluntaria que ya ha participado en donaciones anteriores.
Por su parte, Carmen Ramírez, quien recibió una peluca gracias a esta iniciativa, expresó:
“Cuando me entregaron mi peluca, fue un momento muy emotivo. No solo me ayudó a sentirme mejor conmigo misma, sino que me dio fuerza para seguir con mi tratamiento. Este tipo de acciones son un verdadero apoyo para quienes pasamos por el cáncer”.
Con esta acción, el DIF Saltillo busca fomentar la solidaridad y el apoyo a quienes más lo necesitan, resaltando la importancia de la participación comunitaria en iniciativas de bienestar social.
La dependencia hace un llamado a la ciudadanía a sumarse y ser parte de esta causa que transforma vidas.
