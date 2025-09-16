Cerrar X
Coahuila

Jiménez realizará gira de promoción económica y turística en EUA

El mandatario estatal aseguró que dicho recorrido forma parte de una estrategia para diversificar la oferta del vino en Coahuila y detonar la derrama económica

  • 16
  • Septiembre
    2025

El gobernador Manolo Jiménez Salinas confirmó  que en el mes de octubre realizará una gira de promoción económica y turística en Estados Unidos, con el objetivo de atraer inversión, promover proyectos estratégicos de Coahuila y fortalecer la relación con Texas y el gobernador Greg Abbott, especialmente en seguridad y migración.

El mandatario adelantó que presentará la Ruta Vinos & Dinos y el proyecto del Rodeo de Coahuila, como parte de la estrategia para diversificar la oferta turística del estado y detonar derrama económica. 

Sostuvo que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en México, junto con autoridades de Estados Unidos, ha permitido mantener buenos indicadores en seguridad y migración, aunque subrayó que son temas “dinámicos” y de atención permanente.

Jiménez destacó el saldo blanco durante el Grito de Independencia y los desfiles cívico-militares en los 38 municipios, y consideró que además de fortalecer identidad, estos eventos muestran el estado de fuerza y la coordinación de las instituciones: Fuerzas Armadas, Policía Estatal y Municipal, Guardia Nacional y Fiscalía.

Reiteró que la seguridad seguirá siendo prioridad, aun con limitaciones de recursos federales, por lo que su administración continuará invirtiendo en prevención, proximidad, inteligencia y equipamiento. 

Agregó que, en la reunión nacional de seguridad, Coahuila fue reconocido por su modelo de atención a familias de personas desaparecidas, vigente desde hace más de 12 años, y que hoy sirve de referencia en el país.


