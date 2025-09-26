Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T163350_046_a019c39521
Coahuila

Jiménez respalda regularización de alojamientos previo al Mundial

El mandatario estatal explicó que los dueños de dichos inmuebles deben cumplir con los mismo criterios fiscales que los establecimientos formales

  • 26
  • Septiembre
    2025

El gobernador Manolo Jiménez Salinas respaldó la regularización de plataformas como Airbnb en Coahuila, al considerar que es necesario garantizar seguridad a los visitantes y asegurar condiciones justas para el sector turístico de cara al Mundial de Futbol 2026.

El mandatario explicó que, así como se han establecido protocolos en los hoteles, ahora se busca aplicar reglas claras a los alojamientos temporales, incluyendo la obligación de reportar huéspedes y cumplir con los mismos criterios fiscales que los establecimientos formales.

“Tenemos un acercamiento con los Airbnb, incluso para el tema de impuestos, para que sea un piso parejo. También queremos que los propietarios informen quiénes son los que rentan, porque se trata de blindar todas las ventanas que pueda aprovechar la delincuencia”, puntualizó.

Jiménez recordó que este esfuerzo comenzó desde su etapa como alcalde de Saltillo, cuando se impulsaron medidas para supervisar los espacios de hospedaje temporal. Con la cercanía del Mundial, dijo, es fundamental reforzar la coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública para dar certeza a los turistas.

El gobernador destacó además que el partido amistoso México-Uruguay, a celebrarse en Torreón en noviembre, será el inicio de un plan de actividades culturales y deportivas con el que Coahuila busca proyectarse como destino seguro y atractivo durante la justa mundialista.

“El Mundial es una gran oportunidad para detonar turismo y economía en nuestro estado. Tenemos viñedos, Cuatro Ciénegas y muchas joyas naturales que pueden complementar la experiencia de los visitantes”, expresó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_2_50_15_PM_e4f6ad4aea
Visita Samuel el Tecnoparque Hortícola Fidesur en Galeana
cuartel_militar_alazanas_6ceb239310
Inician obras de cuartel militar en San Antonio de las Alazanas
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T110751_947_2910931efb
Inauguran 'Encuentro Mundial de Valores' en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

G1zd_B2y_W0_AAW_Wy_J_ff7963877c
Aplazan audiencia del contralmirante acusado de huachicol fiscal
AP_25269862791722_13dcef7e71
Garduño se disculpa por incendio que dejó 40 migrantes muertos
DSC_6774_copia_ca830cb8df
Celebrarán la Copa Fuerza Regia para impulsar el talento
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×