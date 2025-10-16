Joven conquista escenarios desde transporte público en Saltillo

Con tan solo 28 años, Jesús Alberto, mejor conocido por su nombre artístico Kratos, se ha convertido en un ejemplo de esfuerzo y pasión por la música urbana en Saltillo.

Este joven artista ha encontrado en el rap y el freestyle su forma de expresión, llevando su talento a los transportes públicos de la ciudad, donde ofrece sus rimas a los pasajeros mientras gana un ingreso para sostener su carrera.

A pesar de las dificultades económicas y la competencia que enfrentan los artistas locales, Kratos ha demostrado que la perseverancia y el amor por su arte pueden abrir puertas. Su talento no solo se limita a las calles de Saltillo: ha participado en eventos nacionales e internacionales, llevando consigo el nombre de su ciudad y mostrando que los jóvenes saltillenses tienen mucho que ofrecer en la escena musical.

“Empecé rapeando en el transporte público porque quería compartir mi música y, al mismo tiempo, generar algo de ingresos. Cada día aprendo más y trato de superarme, soñando con llegar cada vez más lejos”, comentó Kratos.

Para él, cada escenario, ya sea un camión lleno de pasajeros o un festival internacional, representa una oportunidad para conectar con la gente a través de su música y demostrar que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar los sueños.

“Mi objetivo es que la gente reconozca que Saltillo tiene talento y que los jóvenes podemos lograr grandes cosas. No importa dónde empieces, lo importante es no rendirse”, añadió.

Entre los pasajeros que lo han escuchado, las reacciones suelen ser positivas. María del Carmen López, usuaria frecuente del transporte público, comentó que escuchar a Kratos hace más ameno el trayecto.

“Se nota que lo hace con el corazón. No es solo música, también transmite un mensaje de superación. A veces lo escuchas improvisar sobre lo que pasa en el camión y te saca una sonrisa.”

También sus compañeros dentro de la escena del freestyle reconocen su constancia y entrega. Luis “El Meka” Hernández, rapero local y amigo de Kratos, asegura que su colega ha inspirado a muchos jóvenes a no rendirse.

“Kratos empezó desde abajo, sin micrófono ni escenario, solo con su voz y su ingenio. Lo que ha logrado es fruto del esfuerzo diario, y ver cómo conecta con la gente motiva a toda la banda del freestyle en Saltillo.”

Por su parte, Adriana Torres, promotora cultural y organizadora de eventos artísticos en la región, destacó la importancia de artistas como él.

“El caso de Kratos refleja la realidad de muchos jóvenes talentosos que no esperan a tener todos los recursos, sino que comienzan con lo que tienen. Su historia es una muestra de resiliencia y de cómo el arte puede transformar vidas.”

Con cada verso, Jesús Alberto reafirma que el talento saltillense puede destacar en cualquier escenario, y que la constancia y el trabajo diario son la clave para transformar los sueños en realidad.

Su historia continúa escribiéndose en cada beat, cada rima y cada mirada de quienes lo escuchan, demostrando que la verdadera esencia del arte está en llegar al corazón del público, sin importar el lugar donde se interprete.

Comentarios