Coahuila

Lanzan línea de emergencia para atender violencia de género

El presidente municipal de Saltillo informó que el servicio será permanente para mantener la seguridad y bienestar de las mujeres en la capital coahuilense

  • 09
  • Octubre
    2025

Con el objetivo de atender de manera inmediata casos de violencia de género y acoso sexual, el alcalde Javier Díaz González presentó la Línea de Emergencia 800 Violeta (800-846-53-82), un servicio permanente que busca fortalecer la estrategia municipal de Cero Tolerancia contra la violencia hacia las mujeres.

Acompañado por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el alcalde destacó que esta acción se suma a los esfuerzos para mantener la seguridad y bienestar de las mujeres en la capital coahuilense.

El nuevo servicio será atendido por personal capacitado del Centro de Control y Comando, el Agrupamiento Violeta y la Unidad de Integración Familiar, con respaldo de la Secretaría de las Mujeres del Estado.

Díaz González subrayó que esta herramienta no solo garantiza una respuesta rápida y sensible, sino que también busca generar mayor confianza para que las víctimas se animen a denunciar. 

“Esta línea es una vía directa para proteger a más de la mitad de la población de Saltillo, que son mujeres, y representa un paso firme hacia una ciudad más segura”, afirmó.

Durante la presentación, autoridades estatales y municipales reafirmaron su compromiso con esta política pública.

La secretaria de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, celebró la coordinación entre niveles de gobierno y señaló que esta línea representa una luz de esperanza para muchas mujeres. 

Por su parte, el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, destacó que esta herramienta se suma a otras acciones tecnológicas como el Chat Bot de seguridad, para seguir construyendo una ciudad libre de violencia de género.


