Coahuila

Líder sindical del IMSS busca mejores condiciones en Ramos Arizpe

El dirigente sindical del IMSS en Coahuila gestiona mejoras laborales para el personal de la clínica del Ixtlero, priorizando bienestar y derechos

  • 30
  • Octubre
    2025

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) Sección XII Coahuila, encabezado por el Dr. Anastacio Gómez Moreno, refrendó su compromiso con el personal de la clínica del Ixtlero en Ramos Arizpe, al atender las inquietudes derivadas de la transición al régimen ordinario del IMSS. Durante una reunión reciente, se abordaron temas relacionados con las condiciones laborales y las necesidades del personal médico y administrativo.

Entre los principales puntos expuestos destacaron la sobrecarga de trabajo, el desempeño de funciones fuera de categoría y la falta de personal en algunos turnos, situaciones que han generado preocupación entre los trabajadores. A la mesa de diálogo acudieron el Dr. Octavio Trujillo, de la Secretaría del Trabajo; Yuliana Córdova López, de la Secretaría de Conflictos; y Miriam Praga Cruz, de la Mixta Disciplinaria, quienes dieron seguimiento puntual a cada una de las problemáticas planteadas.

El Dr. Gómez Moreno reafirmó que el Sindicato continuará vigilante y gestionando soluciones que garanticen condiciones laborales dignas y justas para todos los compañeros y compañeras del IMSS en Coahuila. “Nuestro compromiso es con la defensa de los derechos laborales y el bienestar de cada trabajador”, enfatizó el líder sindical.


