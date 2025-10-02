Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1f89d9d20a
Coahuila

Lista celebración por 21 años de INFO7 Coahuila... ¡gracias a ti!

INFO7 Coahuila celebra 21 años de informar a la comunidad con transmisiones desde Saltillo y Ramos Arizpe, refrendando su compromiso con su audiencia

  • 02
  • Octubre
    2025

INFO7 Coahuila, el noticiero de Televisión Azteca que marcó un antes y un después en la forma de hacer noticias en el estado, está de manteles largos.

Este 4 de octubre se cumplen 21 años desde que por primera vez se abrieron los micrófonos y se encendieron las cámaras para transmitir un espacio informativo comprometido con su audiencia.

Desde sus inicios, INFO7 se ha convertido en un actor social, consolidando una propuesta que da voz a quienes día a día los sintonizan.

Actualmente, INFO7 Coahuila cuenta con dos emisiones diarias: una matutina de 6:00 a 9:30 horas, y otra de mediodía, de 12:00 a 14:00 horas.

En cada edición se cuentan historias que conmueven, inspiran y reflejan la realidad de la comunidad, siempre con el objetivo de ayudar a quienes abren las puertas de su hogar a través de la pantalla.

Esa cercanía ha sido la clave de su permanencia y crecimiento durante más de dos décadas.

Como parte de los festejos por este 21 aniversario, el equipo saldrá a las calles este viernes 3 de octubre, un día antes de la gran fecha, para convivir de cerca con su audiencia.

La emisión matutina se transmitirá desde una plaza recién restaurada en la colonia Mirasierra, en Saltillo, mientras que el noticiero del mediodía llegará desde el municipio de Ramos Arizpe. Ambas transmisiones buscan celebrar con quienes han sido parte fundamental de esta historia: los televidentes.

Detrás de cada transmisión hay un gran equipo: al frente, los conductores Jennifer Sánchez , Ariadner Saldívar y Eric Pichardo; en el campo, reporteros como Irene Zapata, Christyan Estrada, Tyler Collazo y Antonio Herrera, acompañados por camarógrafos como Juan de Dios Ortiz, Mario Basaldúa y Luis Martínez coordinados por Bryan González.

También destacan figuras clave como el productor Ricardo Mellado, la coordinadora Azalia Villela, Leticia Quiñones y América Sandoval en la fuerza de ventas además de los ingenieros Juan Manuel Gallegos y Juan Gabriel González todos bajo el liderazgo del director general Marco Antonio Romero sin olvidar a un gran equipo de colaboradores quienes juntos agradecen al público por 21 años de confianza.

Porque al final, los verdaderos protagonistas son quienes cada día los acompañan desde casa. ¡Felicidades, INFO7 Coahuila!

WhatsApp Image 2025-10-02 at 7.48.50 AM (1).jpeg

info7-cohuila5.jpeg

info7-coahuila4.jpeg

info7-coahuila.jpg

info7-coahuila2.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

PHOTO_2025_10_02_19_32_40_b4f7fc4c12
Info 7 Coahuila celebra 21 años al aire con su audiencia
escena_fran_drescher_a8d56b1729
Fran Drescher recibe su estrella en el Paseo de la Fama
EH_UNA_FOTO_17_181991e658
Confirma Fiscalía que el piloto Ballesteros conducía avioneta
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1866_0779452a37
Apodaca y Red Ambiental lanzan campaña contra cáncer de mama
Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_34_31_PM_a5537b1806
Prevén riesgos para la inversión con reforma a Ley de Amparo
Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_49_55_PM_61cb76814c
Tendrán visitantes trato ‘de primera’ en Puente Colombia
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×