Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_10_at_8_58_20_PM_6cf75d96c8
Coahuila

Llama CTM a no politizar los conflictos laborales

Teresa Medina, líder de la CTM en Coahuila, pidió que los conflictos laborales en sectores como calzado, tabaco y refrescos no se usen con fines políticos

  • 10
  • Septiembre
    2025

La secretaria general de la CTM en Coahuila, Teresa Medina, lanzó un enérgico llamado para que los conflictos laborales que enfrentan distintos sectores productivos del país no se utilicen con fines políticos. La dirigente señaló que problemas en industrias como la del calzado, tabaco y refrescos deben atenderse con responsabilidad y no convertirse en herramientas electorales.

Medina expresó su preocupación por la creciente intromisión de partidos políticos en temas sindicales, lo cual —advirtió— desvirtúa las verdaderas causas de los trabajadores. Subrayó que los derechos laborales deben estar por encima de cualquier interés electoral y recordó que, cuando los partidos intentan capitalizar estas problemáticas, quienes terminan perdiendo son los propios empleados.

La líder cetemista reiteró que la central obrera continuará defendiendo los derechos de los trabajadores de manera institucional y sin permitir injerencias externas. “Los conflictos deben resolverse mediante el diálogo y el respeto a la ley, no a través de discursos políticos que solo buscan dividir”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

refuerzo_acciones_jovenes_eb0acf9438
Refuerza UAdeC acciones contra problemas emocionales en jóvenes
EH_UNA_FOTO_41_3e357aa511
Honra Congreso del Estado a Universidad Tecnológica de Coahuila
EH_UNA_FOTO_32bc18a1b6
Cae en Monterrey banda con tarjetas bancarias robadas en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_49_a7b634d08e
Es necesario ‘sanar’ emociones; conoce sobre Cosmética Emocional
0f0cc906_b0cf_4acb_b761_b1583e939023_f745136a01
Pilates para novatos: una práctica para cuerpo y mente
Whats_App_Image_2025_09_11_at_1_06_06_AM_7acaababbf
‘Frenan’ a traileros en Tamaulipas por no hablar inglés
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×