Llega el 'Despensón' a Parras para fortalecer la alimentación

Con el objetivo de apoyar la economía familiar y fortalecer la alimentación en los hogares, el Gobierno Municipal de Parras, en coordinación con el programa Mejora Coahuila, dio inicio a la entrega del “Despensón”, un apoyo que incluye 17 productos básicos de la canasta alimentaria.

La distribución arrancó en la plaza de los Pueblos Mágicos y beneficiará a más de 135,000 familias en los municipios de Parras, Saltillo, General Cepeda, Arteaga y Ramos Arizpe.

Durante el arranque del programa, el alcalde Fernando Orozco Lara destacó que estas acciones son posibles gracias al trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Subrayó que, además de los apoyos alimentarios, se están impulsando obras de infraestructura, empleo, pavimentación y servicios básicos como drenaje y electrificación.

“Estamos construyendo juntos el desarrollo que todos merecemos”, afirmó el edil, quien reiteró su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía.

Por su parte, Arturo Antunes Flores, coordinador municipal de Mejora Coahuila, reconoció el respaldo del gobernador a pesar de los recortes federales, y aseguró que programas como este seguirán llegando a las comunidades.

En tanto, beneficiarias como la señora Catalina Morales agradecieron el apoyo recibido, señalando que este tipo de acciones representan un verdadero alivio para las familias de Parras

