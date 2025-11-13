Cerrar X
Manolo_Jimenez_43d3b4f45f
Coahuila

Llega la fiebre por la Copa del Mundo a Coahuila

El Comité Organizador estima que México recibirá 5 millones de visitantes durante el Mundial, por lo que cerca de 1.5 millones podrían llegar a Monterrey

  • 13
  • Noviembre
    2025

Con Monterrey como una de las tres sedes que albergarán partidos del Mundial de la FIFA 2026, las regiones Sureste y Laguna de Coahuila se preparan ya para el impacto económico que representará la visita de miles de turistas de todo el mundo.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas dijo que será a principios de enero cuando se presente el plan definitivo con los fan fest y la posible designación del Territorio Santos Laguna como “hub” o sede alterna para alguna de las selecciones nacionales que participarán en Monterrey.

“Tenemos que estar bien aliados, muy juntos hoteleros, restauranteros, tour operadores para entre todos armarla en grande, y que se viva en grande este Mundial aprovechando que estamos muy cerca de una de las sedes”.

Destacó que el Comité Organizador estima que México recibirá 5 millones de visitantes durante el Mundial, por lo que cerca de 1.5 millones podrían llegar a Monterrey, y que harían uso del aeropuerto Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe, además de ocupación hotelera y de paso aprovechar los atractivos turísticos de la región como la ruta Vinos y Dinos.

En el caso de Saltillo, dijo, el proyecto busca impulsar toda la cadena de valor del turismo local, y en el caso de Torreón, con actividades como el juego amistoso que se celebrará este sábado entre la Selección Mexicana y Uruguay.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_14_at_1_06_31_AM_44a14f8f85
‘Se abre el telón’… de la Billie Jean King Cup 2025
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_2ba8794f31
Este fin de semana la música se apodera de Monterrey
Whats_App_Image_2025_11_13_at_10_46_28_PM_f64c5dc3a3
Salvan a cinco gatos y un perro de morir en incendio en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_13_at_11_27_29_PM_c95ff11979
México ‘se la juega’ y destaca en industria de videojuegos
Whats_App_Image_2025_11_13_at_9_28_04_PM_4b0dafc9e4
Cada hora en México se detectan 15 nuevos casos de diabetes
Whats_App_Image_2025_11_13_at_11_31_09_PM_cde0d3be8e
Mercados viven un 'jueves negro' por incertidumbre en EUA
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
publicidad
×