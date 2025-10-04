Llegará Reliquia del 'Santo Millennial' a Torreón

Este domingo 5 de octubre llegará la reliquia de primer grado de San Carlo Acutis, un joven italiano canonizado por su amor a la Eucaristía y usar la teconología para evangelizar.

El papa León XVI fue el encargado de realizar su canonización en la Plaza de San Pedro, donde miles de feligreses se dieron cita para presenciar este protocolo.

Carlo Acutis perdió la vida en 2005 a causa de leucemia fulminante y se le atribuye la la recuperación de una joven que se reportó grave tras sufrir un accidente en bicicleta.

Acutis fue beatificado en 2020 y posteriormente canonizado junto a Pier Giorgio Frassati, a quienes se les denomina como "santos de la calle", según mencionó el prefecto de Dicasterio para la Causa de los Santos.

Parroquia San Agustín (Viento Sur #350, Ampliación La Rosita)⁣

Domingo 05 de octubre⁣

Misas: 12:30 hrs y 19:00 h⁣rs

Reliquia: Posiblemente un mechón de cabello de San Carlo Acutis⁣

