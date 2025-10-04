Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_71_ce02c264ca
Coahuila

Llegará Reliquia del 'Santo Millennial' a Torreón

Este fin de semana se ofrecerán dos misas en honor al mejor conocido como el 'patrón del internet' en la Parroquia de San Agustín

  • 04
  • Octubre
    2025

Este domingo 5 de octubre llegará la reliquia de primer grado de San Carlo Acutis, un joven italiano canonizado por su amor a la Eucaristía y usar la teconología para evangelizar.

El papa León XVI fue el encargado de realizar su canonización en la Plaza de San Pedro, donde miles de feligreses se dieron cita para presenciar este protocolo.

Carlo Acutis perdió la vida en 2005 a causa de leucemia fulminante y se le atribuye la la recuperación de una joven que se reportó grave tras sufrir un accidente en bicicleta.

Acutis fue beatificado en 2020 y posteriormente canonizado junto a Pier Giorgio Frassati, a quienes se les denomina como "santos de la calle", según mencionó el prefecto de Dicasterio para la Causa de los Santos.

  • Parroquia San Agustín (Viento Sur #350, Ampliación La Rosita)⁣
  • Domingo 05 de octubre⁣
  • Misas: 12:30 hrs y 19:00 h⁣rs
  • Reliquia: Posiblemente un mechón de cabello de San Carlo Acutis⁣

Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_03_at_7_37_48_PM_2b67c75318
Entregan 72 butacas a la Secundaria Dora Madero en Saltillo
Whats_App_Image_2025_10_03_at_7_37_34_PM_1_1e813fc595
Más de 60 escuelas del Sureste de Coahuila reciben mobiliario
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T160452_246_64898fcedb
Decomisan productos chinos falsificados en comercios de Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

Getty_Images_131859459_20_1_24746fd129
Stephen King es el autor más vetado en escuelas de EUA
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
AP_25277409540752_955ebbda4a
Netanyahu espera anunciar liberación de todos los rehenes de Gaza
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
publicidad
×