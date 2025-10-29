Llevan comida a vulnerables en Plaza Victoria de Saltillo

Diferentes congregaciones religiosas de Saltillo se reúnen todos los martes en la Plaza Victoria para ofrecer comida gratuita a personas que transitan por la zona, con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan.

Entre los beneficiados se encuentran principalmente personas en situación de calle y adultos mayores, quienes agradecen la iniciativa que les brinda una comida caliente y la oportunidad de compartir un momento de solidaridad.

> “Es muy bonito que nos tomen en cuenta. A veces no tenemos de dónde sacar algo de comer, y estas acciones nos ayudan mucho”, comentó don José, adulto mayor que frecuenta la Plaza Victoria.

Los voluntarios de las iglesias participantes señalaron que esta actividad busca fomentar la solidaridad y el apoyo comunitario, atendiendo necesidades básicas y ofreciendo acompañamiento a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

> “Nos unimos para servir a la comunidad. Cada martes es un momento especial para dar un poco de lo que tenemos y acompañar a quienes más lo necesitan”, explicó uno de los organizadores.

La acción, que se realiza de manera permanente, ha generado buena respuesta de la ciudadanía, destacando la cooperación interinstitucional y el compromiso de las iglesias locales por contribuir al bienestar de la población más vulnerable en Saltillo.

