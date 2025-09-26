Lluvia de accidentes viales en Reynosa marca este viernes

El inicio de este fin de semana estuvo acompañado por una serie de accidentes viales en distintos puntos de la ciudad, que dejaron como saldo una persona sin vida, varios lesionados y cuantiosos daños materiales.

El primer percance ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana en la carretera Reynosa–Río Bravo, en dirección poniente a oriente, donde se registró un choque entre dos vehículos de transporte de personal y un automóvil particular. En este incidente únicamente se reportaron lesiones menores y daños materiales.

Minutos más tarde, en la colonia Las Cumbres, un joven perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad. El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:40 de la mañana, cuando la víctima intentó cruzar la calle y fue impactada, falleciendo en el lugar.

Horas después, un nuevo atropellamiento se registró en el cruce del bulevar Morelos y la calle Toluca, frente al Centro de Salud. En esta ocasión, un estudiante de la preparatoria Miguel Alemán resultó con múltiples lesiones al ser embestido mientras esperaba el transporte público. El joven fue trasladado a un hospital, donde permanece en recuperación.

Posteriormente, en la colonia Rodríguez, sobre el cruce de las calles Saltillo y Aguascalientes, un vendedor ambulante fue arrollado mientras empujaba su carrito de productos. El impacto provocó la pérdida total de su mercancía y generó daños a la unidad que lo embistió.

Las autoridades tomaron conocimiento de todos los hechos ocurridos en tan solo media mañana de este viernes, donde la falta de precaución, el exceso de velocidad y el incumplimiento de señalamientos viales marcaron el inicio del fin de semana con saldo trágico y múltiples afectaciones.

