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Coahuila

Lo importante es que la sociedad decida: Riquelme Solís

El senador participó como delegado de su partido, y que en el transcurso de la jornada no se reportaron incidentes relevantes

  • 07
  • Junio
    2026

Aunque reconoció que por la mañana de este domingo la participación de la gente era muy lenta en la elección de diputados, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que lo importante era que los coahuilenses decidan quiénes los representarán en la elección del Congreso del Estado.

“Lo importante es que Coahuila hoy, en esta elección, su Congreso, y que esto sea para bien de nuestra entidad”.

Riquelme Solís dijo que participó como delegado de su partido, y que en el transcurso de la jornada no se reportaron incidentes relevantes, por lo que se tuvo una jornada tranquila.

Así mismo, mencionó que dentro de sus funciones como delegado en su partido, se mencionó que por la mañana no se habían tenido incidencias graves reportadas.


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