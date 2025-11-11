Cerrar X
Coahuila

Mañana de accidentes en Saltillo deja daños materiales

Los percances reflejaron una alta movilidad y descuidos al volante en la capital coahuilense, por lo que las autoridades llamaron a conducir con precaución

La mañana de este martes se registraron dos accidentes viales en distintos puntos de la ciudad, ambos sin lesionados de gravedad pero con daños materiales considerables, informaron autoridades de Tránsito Municipal.

El primer percance ocurrió sobre el bulevar Moctezuma, donde el conductor de un vehículo tipo sedán perdió el control al quedarse dormido frente al volante. 

La unidad subió al camellón central e impactó una luminaria y un árbol, los cuales fueron derribados por el golpe.

De acuerdo con el parte vial, el conductor, identificado como Roberto Barrón, había trabajado durante toda la madrugada y regresaba a su domicilio tras dejar a sus hijos en la escuela, cuando ocurrió el accidente. 

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y notificaron que los daños serán cubiertos por la aseguradora del automovilista.

En un segundo hecho, un joven de 19 años identificado como Alan Uresti volcó su camioneta sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, luego de intentar orillarse para permitir el paso de una ambulancia.

El conductor, quien se dirigía a su escuela al momento del accidente, logró salir por su propio pie con apoyo de personas que transitaban por la zona. 

Familiares del joven acudieron al lugar para los trámites del seguro, mientras que personal de Tránsito Municipal coordinó las labores para retirar la unidad siniestrada.

Ambos incidentes reflejan una mañana de alta movilidad y descuidos al volante en la capital coahuilense, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, evitar distracciones y descansar adecuadamente antes de manejar.

