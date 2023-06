Manolo Jiménez busca buena relación con AMLO tras elecciones

Al decirse seguro de obtener la victoria, el candidato del PRI, PAN y PRD a la gubernatura de Coahuila, Manolo Jiménez, prometió que buscará entablar una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al atender a los cuestionamientos de la prensa tras emitir su voto, Jiménez dijo que nunca ha mantenido un contacto directo con el titular del Ejecutivo, sin embargo, dijo que lo buscará si llega a ganar los comicios.

'Me gustaría tener una muy buena relación con él, no ha habido oportunidad de tener contacto con él porque yo era presidente municipal. Mi política fue aquí muy local, en Coahuila, me tocó saludarlo en un par de eventos, no hace mucho tiempo', relató.