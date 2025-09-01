Cerrar X
Coahuila

Manolo Jiménez entre los gobernadores mejor evaluados del país

Con un 76% de aprobación ciudadana, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, se posicionó como uno de los mandatarios estatales mejor evaluados del país

Con un 76% de aprobación ciudadana, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se posicionó como uno de los mandatarios estatales mejor evaluados del país, de acuerdo con la más reciente Encuesta Poligrama realizada el 20 de agosto.

El estudio muestra que los coahuilenses respaldan principalmente la estrategia de seguridad, con 75% de aprobación, así como el apoyo a grupos vulnerables con 78% y el manejo de la economía y empleo con 71%. También destacan rubros como el combate a la corrupción (63%) y el sistema estatal de salud (65%).

Los resultados coinciden con un mes de intensa actividad gubernamental. En agosto se inauguraron obras de seguridad, como el C2 de Monclova y el Centro Integral de la región Centro-Desierto; además de entregarse patrullas en Acuña y ponerse en marcha proyectos de agua potable y drenaje en Saltillo.

En materia de infraestructura, en Torreón inició la construcción del sistema vial Independencia–Abastos, con una inversión de 365 millones de pesos, mientras que en Castaños y Múzquiz se realizaron acciones sociales, como la entrega de escrituras y programas de apoyo alimentario.

El sector económico también sumó anuncios relevantes, entre ellos la expansión de la empresa Ariston en Saltillo y la apertura de nuevas plantas en Ramos y Parras de la Fuente, con la promesa de generar empleos.

Durante el mismo periodo, se lanzó el programa Vive Libre sin Drogas, se instalaron consejos estatales de salud y competitividad, y se llevaron a cabo eventos masivos como el Coahuila 1000, el Rodeo Saltillo y el Ramos Fest.

Jiménez Salinas también sostuvo encuentros con la presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, como parte de una agenda de coordinación federal y promoción económica.

Con estos indicadores, la encuesta ubica a Coahuila como un estado con altos niveles de estabilidad y respaldo ciudadano, consolidando a su gobernador entre los líderes estatales mejor evaluados a nivel nacional.


