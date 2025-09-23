Mantienen estabilidad en distribución de agua; invertirán $30 mdp

Iván José Vicente, gerente de Aguas de Saltillo, informó que la distribución de agua se ha mantenido estable durante los últimos tres a cuatro meses, favorecida por las temperaturas y el ambiente fresco que se han registrado en la región.

Señaló que hasta el momento se han invertido aproximadamente 30 millones de pesos en obras relacionadas con el sistema de agua, principalmente en infraestructura de líneas de conducción y mantenimiento de pozos.

En cuanto a la posibilidad de solicitar financiamiento adicional, aclaró que no se tiene contemplado pedir nuevos créditos para el próximo año. Recordó que recientemente se autorizó un crédito por 150 millones de pesos, avalado por el Cabildo y el Congreso del Estado, el cual será el único que se gestione en este periodo.

Por su parte, vecinos de distintas colonias reconocieron la estabilidad en el servicio. “Antes batallábamos mucho para llenar el tinaco, pero ya van varios meses que no tenemos cortes repentinos. Ojalá así siga”, comentó María Hernández, residente de la colonia Morelos.

Otros usuarios consideraron que las inversiones deben continuar para garantizar que el suministro no se vea afectado en la temporada de calor.

“Ahorita todo bien porque el clima ayuda, pero cuando llega el verano siempre se nota la diferencia; necesitamos que sigan reforzando la red”, señaló Carlos López, habitante del sector Saltillo 2000.

Iván José Vicente reiteró que la prioridad de la empresa es mantener el equilibrio entre la demanda y el abasto, además de asegurar la transparencia en el uso de los recursos. Explicó que los reportes de fallas o fugas pueden hacerse a través de la línea telefónica y la página web oficial, donde también se actualiza la información sobre los horarios de distribución en cada colonia.

Comentarios