Más de 25,000 personas celebran el Grito en Ramos Arizpe

El evento se realizó en un entorno seguro y familiar, gracias al despliegue de más de 150 elementos de seguridad de la Policía, Guardia Nacional y Ejército

  • 15
  • Septiembre
    2025

La noche del 15 de septiembre, más de 25 mil personas abarrotaron la Plaza Principal de Ramos Arizpe para conmemorar el Grito de Independencia, en una celebración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado de su esposa Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF municipal, y sus dos hijos.

El edil pronunció las tradicionales arengas patrias, acompañado por autoridades municipales y militares, entre ellos el Mayor José Enrique Huesca Romero, del 69 Batallón de Infantería, y Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento. En su mensaje, Gutiérrez destacó que la independencia representa no solo un momento histórico, sino un compromiso vigente de unidad y trabajo conjunto por un mejor futuro.

La velada inició con la presentación de la Compañía Folklórica Raíces y la cantante Mónica Durón, seguidos del Mariachi Herencia de Saltillo, que dieron un toque tradicional a la fiesta.

El ambiente alcanzó su punto máximo con el concierto de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, que hizo cantar y bailar a los asistentes hasta la medianoche.

El evento se realizó en un entorno seguro y familiar, gracias al despliegue de más de 150 elementos de seguridad de la Policía Municipal, el Estado, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que resguardaron el área sin incidentes.

La masiva participación reafirmó el espíritu de unidad y orgullo patrio que distingue a Ramos Arizpe en esta fecha histórica.


