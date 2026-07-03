Mejora paciente con primer caso de gusano barrenador en Coahuila

Luego de una semana de hospitalización y tratamiento especializado, el paciente permanece estable, informaron autoridades de Salud de Coahuila

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El médico veterinario, de 84 años, que se convirtió en el primer caso confirmado de miasis por gusano barrenador en humanos en Coahuila permanece estable y presenta una evolución favorable, luego de una semana de hospitalización y tratamiento especializado, informó el secretario de Salud del estado, Eliud Aguirre Vázquez.

El funcionario explicó que el paciente llegó al hospital con un cuadro avanzado de infección, ya que permaneció más de tres meses con una herida abierta sin recibir atención médica, lo que permitió el desarrollo de numerosas larvas en la lesión.

“Cuando llega al hospital ya llega muy infectado, con muchas larvas y muy desnutrido. Fue un procedimiento complicado para los cirujanos retirar todas las larvas”, señaló.

Precisó que la lesión se localizaba en el pecho y, debido al tiempo que permaneció sin tratamiento, avanzó hasta acercarse al esternón, aunque afortunadamente no comprometió órganos internos.

Aguirre Vázquez indicó que el principal factor que originó el caso fue la falta de cuidados de la herida y no una propagación del insecto en la entidad.

Explicó que, de acuerdo con la información recabada, el paciente no permanecía de manera constante en su domicilio y solía dormir en la vía pública, lo que habría facilitado que la mosca depositara sus huevos sobre la lesión expuesta.

Tras confirmarse el caso, personal de la Secretaría de Salud realizó un cerco epidemiológico y acciones de fumigación en el domicilio del paciente y sus alrededores, sin detectar nuevos casos ni presencia del insecto en la zona.

El secretario de Salud reiteró que se trata del primer y único caso registrado en Coahuila, aunque advirtió que cualquier persona puede desarrollar este tipo de infestación si mantiene heridas abiertas sin limpieza, desinfección y protección adecuada.

“Si una persona tiene una herida y no se la lava, no se la desinfecta y no la mantiene cubierta, existe el riesgo de que la mosca deposite ahí sus huevecillos”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado a la población para atender de inmediato cualquier lesión en la piel, mantener las heridas limpias y cubiertas, y acudir oportunamente al médico para evitar complicaciones como la registrada en este caso, que requirió una intervención quirúrgica compleja debido al prolongado tiempo que transcurrió sin tratamiento.