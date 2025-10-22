Cerrar X
Coahuila

Menor pierde la vida tras colapso de techumbre

El fatal hecho se registró la mañana de este miércoles en una primaria del Ejido San Miguel, en el municipio de San Pedro, Coahuila

  • 22
  • Octubre
    2025

Un niño de seis años identificado como Anuel Esquivel Cruz, perdió la vida tras desplomarse parte de la estructura del techo de su escuela primaria. El menor recibió un fuerte golpe en la cabeza, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

Al sitio ubicado en el Ejido San Miguel, en el municipio de San Pedro, Coahuila, acudieron elementos de la Policía Municipal, servicios de emergencia y personal de la Fiscalía General, quienes confirmaron el deceso del estudiante e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Como medida preventiva, las autoridades educativas determinaron evacuar a todo el alumnado del plantel mientras se analizan las condiciones estructurales del inmueble. Se espera que en los próximos días se emita un informe oficial sobre las causas del accidente.

La estructura no contaba con autorización  

La estructura fue construida bajo el auspicio del programa federal “La Escuela es Nuestra” en la primaria Cuauhtémoc del ejido San Miguel en el municipio de San Pedro de las Colonias.

El programa de ‘La Escuela es Nuestra’ fue promovido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y le da a los padres de familia la facultad de determinar en qué se invierten los recursos que se les entregan por parte de la SEP federal.

La estructura que se colapsó no contaba con autorización, validación, ni permisos del ICIFED de la Secretaría de Educación de Coahuila, que es la instancia responsable de la construcción de infraestructura en el estado. 

Con información de Irene Zapata


