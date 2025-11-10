Mercado Juárez de Saltillo se alista para Buen Fin y fiestas

En el Mercado Juárez de Saltillo ya se percibe la preparación para la recta final del año, con comerciantes y visitantes listos para las celebraciones del 20 de noviembre, las pastorelas y la temporada de compras navideñas.

Ramón Zorrilla, comerciante con muchos años de experiencia en este tradicional centro, señaló que los pasillos se llenan de color y vida gracias a la oferta de productos, trajes típicos y decoraciones que mantienen viva la tradición de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

El aniversario del propio mercado coincide con las fechas del Buen Fin, lo que representa una oportunidad adicional para los locatarios.

Zorrilla comentó que, en realidad, en el Mercado Juárez “todo el año es buen fin”, ya que la afluencia constante de clientes permite mantener buenas ventas y precios accesibles, consolidando al lugar como un punto de encuentro tanto para familias locales como para turistas que buscan calidad y variedad.

De cara al 2026, cuando Saltillo será subsede del Mundial de Futbol, los comerciantes muestran optimismo sobre el futuro. Zorrilla expresó su confianza en que los atractivos turísticos, incluido el Mercado Juárez, se verán beneficiados con la llegada de visitantes nacionales e internacionales. Mientras tanto, los locatarios disfrutan del cierre de 2025 con entusiasmo, preparando festejos y promociones para mantener su papel como símbolo de identidad y tradición en la capital coahuilense.

