Monclova vive el teatro con la Muestra Estatal 2025

La ciudad de Monclova se convirtió esta semana en el punto de encuentro del teatro coahuilense con el arranque de la Muestra Estatal de Teatro 2025, que reúne a 12 compañías escénicas de distintas regiones del estado en una programación que se extenderá hasta el 11 de octubre.

El evento inaugural tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad “Raúl Flores Canelo”, donde se presentó la obra La casa de las amapolas, de la compañía Teatro a 45 Grados, dirigida por Eva de la Cruz.

Las funciones continuarán en sedes como el Teatro IMSS y el Auditorio del Museo Pape, con presentaciones diarias a las 18:00 y 20:00 horas.

La programación incluye títulos como "La voz de la tierra roja", "Metanoia-Orígenes desdibujados", "El viaje de los cantores" y "Faltan árboles para llorar más noches tristes", entre otros montajes que reflejan la diversidad de estilos, temáticas y lenguajes teatrales del estado.

Además de las presentaciones, la muestra incorpora talleres de formación escénica dirigidos a artistas y estudiantes, entre ellos Desmontaje teatral con Esmeralda Aragón, Objetum con Óscar Serrano Cotán, Camino a Ítaca o el viaje del héroe con Ana Laura Corpus, y De la idea a la puesta en escena con Elí Montemayor.

Durante la inauguración, autoridades estatales y municipales resaltaron el valor del teatro como espacio de encuentro y reflexión.

La Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2025 busca fortalecer el circuito escénico de la entidad y ofrecer una plataforma de visibilidad para creadores, actores y compañías independientes. Las actividades son de acceso libre y abiertas al público general.





