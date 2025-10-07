Cerrar X
43877901_4f8d_41ce_8f3b_1fa8b90f139a_90f9194d4b
Coahuila

Monclova vive el teatro con la Muestra Estatal 2025

La ciudad de Monclova se convirtió esta semana en el punto de encuentro del teatro coahuilense con el arranque de la Muestra Estatal de Teatro 2025

  • 07
  • Octubre
    2025

La ciudad de Monclova se convirtió esta semana en el punto de encuentro del teatro coahuilense con el arranque de la Muestra Estatal de Teatro 2025, que reúne a 12 compañías escénicas de distintas regiones del estado en una programación que se extenderá hasta el 11 de octubre.

El evento inaugural tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad “Raúl Flores Canelo”, donde se presentó la obra La casa de las amapolas, de la compañía Teatro a 45 Grados, dirigida por Eva de la Cruz.

Las funciones continuarán en sedes como el Teatro IMSS y el Auditorio del Museo Pape, con presentaciones diarias a las 18:00 y 20:00 horas.

13fed4fa-3e7b-4a77-a6d6-2d4f0ad60b18.jfif

La programación incluye títulos como "La voz de la tierra roja", "Metanoia-Orígenes desdibujados", "El viaje de los cantores" y "Faltan árboles para llorar más noches tristes", entre otros montajes que reflejan la diversidad de estilos, temáticas y lenguajes teatrales del estado.

Además de las presentaciones, la muestra incorpora talleres de formación escénica dirigidos a artistas y estudiantes, entre ellos Desmontaje teatral con Esmeralda Aragón, Objetum con Óscar Serrano Cotán, Camino a Ítaca o el viaje del héroe con Ana Laura Corpus, y De la idea a la puesta en escena con Elí Montemayor.

40474142-3b4e-4ade-af5e-d94a8c72682e.jfif

Durante la inauguración, autoridades estatales y municipales resaltaron el valor del teatro como espacio de encuentro y reflexión.

La Muestra Estatal de Teatro Coahuila 2025 busca fortalecer el circuito escénico de la entidad y ofrecer una plataforma de visibilidad para creadores, actores y compañías independientes. Las actividades son de acceso libre y abiertas al público general.

50a66b2a-6345-4901-bb5c-941336c483a5.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_9_db86da22fd
Diputado Antonio Flores denuncia existencia de empresas fantasmas
exportaciones_autos_nl_7b1128f51d
Crecen 8% exportaciones de autos en Nuevo León en 2025
d82a66a9_8c7c_4081_951b_e56c3e0b4acc_f4d9824e74
Parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos celebra 30 años
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×