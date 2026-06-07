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Coahuila

Morena denuncia presunta compra de votos con códigos QR

Ariadna Montiel Reyes sostuvo que Morena documentó una presunta estrategia que, aseguró, operó de manera generalizada en distintas regiones del estado

  • 07
  • Junio
    2026

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que su partido ya presentó denuncias electorales por una presunta operación de compra y coacción del voto mediante códigos QR durante la jornada para renovar el Congreso de Coahuila, y adelantó que los recursos legales serán fortalecidos con nuevas evidencias en los próximos días.

La dirigente nacional sostuvo que Morena documentó una presunta estrategia que, aseguró, operó de manera generalizada en distintas regiones del estado con el objetivo de influir en el sentido del voto de los ciudadanos.

De acuerdo con la denuncia presentada por el partido, la mecánica consistía en la entrega previa de códigos QR individualizados a los electores. Posteriormente, los ciudadanos debían fotografiar su boleta marcada junto al código para validar el sufragio y acceder a una compensación económica.

Montiel Reyes afirmó que Morena cuenta con videos, testimonios y material documental que será incorporado a los expedientes para sustentar las quejas ante las autoridades electorales y jurisdiccionales.

La presidenta nacional de Morena precisó que la denuncia inicial fue presentada al mediodía por la dirigencia estatal encabezada por Diego del Bosque, junto con representantes jurídicos nacionales y locales del partido.

Asimismo, señaló que corresponderá a los tribunales electorales determinar el alcance de las irregularidades denunciadas y las posibles consecuencias jurídicas derivadas de las investigaciones.

“Tenemos la obligación ética de denunciar cualquier intento de compra o condicionamiento del voto. Será la autoridad competente la que valore las pruebas y determine lo conducente”, expresó.

Montiel Reyes aseguró que Morena continuará recopilando información relacionada con la presunta operación durante la jornada electoral y sostuvo que existen elementos para acreditar un patrón de actuación que será presentado ante las instancias correspondientes.

La dirigente también denunció presuntas detenciones de simpatizantes y militantes durante el proceso electoral, hechos que dijo formarán parte de los recursos legales que el partido prepara.

Finalmente, reiteró que Morena esperará los resultados oficiales y las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, al tiempo que mantendrá la defensa legal de las denuncias presentadas por presuntas irregularidades registradas durante la elección de diputados locales en Coahuila.


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