Coahuila

Morena muestra unidad tras encuentro de senadores en Coahuila

Alberto Hurtado celebra reconciliación en Morena tras reunión de senadores, destacando unidad y compromiso con la Cuarta Transformación en Coahuila

  15
  Octubre
    2025

El diputado Alberto Hurtado, de Morena, expresó su satisfacción por el clima de reconciliación que se vive dentro del partido, luego del encuentro donde coincidieron los senadores Cecilia Guadiana, Alfonso Cepeda y Luis Fernando Salazar.

Dijo que este acercamiento era justo lo que Morena necesitaba para retomar el rumbo y fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación en Coahuila. 

Los tres senadores se dieron cita al informe de resultados presentado por el senador Luis Fernando Salazar en el municipio de Torreón, Coahuila, donde los tres actores políticos convivieron y publicaron varias fotos en sus diferentes redes sociales, situación que causó polémica y sorpresa. 

Hurtado reconoció que, como en toda familia, siempre existen diferencias, pero destacó que ver a los principales liderazgos morenistas compartiendo una misma ruta demuestra madurez y compromiso con la gente.

Señaló que Morena debe comportarse como el partido que gobierna el país, con una agenda clara y con unidad entre sus integrantes, dejando atrás las divisiones internas.


