Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
muere_hombre_atropellado_8439fce57a
Coahuila

Muere hombre atropellado en periférico Luis Echeverría Álvarez

La víctima fue identificada por las autoridades como un indigente que solía deambular en la zona de la colonia República, según señalaron vecinos del sector

  • 22
  • Enero
    2026

Un hombre perdió la vida la mañana de este jueves al ser atropellado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de poco antes del cruce con Venustiano Carranza. 

La víctima fue identificada por las autoridades como un indigente que solía deambular en la zona de la colonia República, según señalaron vecinos del sector. 

Tras el incidente, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de Tránsito, quienes procedieron a acordonar el área para permitir las labores correspondientes y evitar otro percance. 

El conductor del vehículo involucrado fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y deslindará responsabilidades. 

De acuerdo con testigos, el hombre habría cruzado la vialidad de manera intempestiva, sin dar oportunidad al chofer de frenar o maniobrar para evitar el accidente. 

Cabe señalar que a escasos metros del lugar se encuentra un puente peatonal. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

detenido_discada_sierra_cf1e77214d
Lo detienen tras prender fuego para discada en sierra de Arteaga
G8yt_Jb7_X0_AA_0_X4_5a4a8e806e
Asalto a camioneta de valores deja dos heridos en Querétaro
EH_UNA_FOTO_54_bb4cc62067
Investigan restos óseos hallados en vivienda de San Nicolás
publicidad

Últimas Noticias

tren_interoceanico_dictamen_sheinbaum_fgr_685ce43da6
FGR alista dictamen por descarrilamiento del Tren Interoceánico
parto_bebe_sanpedro_54407e67bd
Apoya Policía de San Pedro en nacimiento de bebé
segundo_black_hawk_samuel_nl_4c5bac647a
Recibe NL segundo helicóptero Black Hawk para Fuerza Civil
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
EH_CONTEXTO_1_4c17629ae7
Padre denuncia al Hospital Ángeles por muerte de hijo de 2 años
publicidad
×