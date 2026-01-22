Muere hombre atropellado en periférico Luis Echeverría Álvarez

Un hombre perdió la vida la mañana de este jueves al ser atropellado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de poco antes del cruce con Venustiano Carranza.

La víctima fue identificada por las autoridades como un indigente que solía deambular en la zona de la colonia República, según señalaron vecinos del sector.

Tras el incidente, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de Tránsito, quienes procedieron a acordonar el área para permitir las labores correspondientes y evitar otro percance.

El conductor del vehículo involucrado fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y deslindará responsabilidades.

De acuerdo con testigos, el hombre habría cruzado la vialidad de manera intempestiva, sin dar oportunidad al chofer de frenar o maniobrar para evitar el accidente.

Cabe señalar que a escasos metros del lugar se encuentra un puente peatonal. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

