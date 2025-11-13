Cerrar X
Coahuila

Muere interno del Cefereso 18 tras presunto motín en Ramos Arizpe

Un interno del Cefereso número 18 en Ramos Arizpe, identificado como Fidel Flores Gatica, de 34 años, falleció durante un presunto motín la noche del miércoles

  • 13
  • Noviembre
    2025

Un interno del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 18, ubicado en Ramos Arizpe, perdió la vida la noche del miércoles durante un presunto motín en el penal. La víctima fue identificada como Fidel Flores Gatica, de 34 años.

Flores Gatica sufrió múltiples heridas punzocortantes en el tórax y fue trasladado de emergencia al Hospital General de Saltillo. Sin embargo, al llegar al área de urgencias, los médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El traslado del interno se realizó en una ambulancia del penal al nosocomio, donde las autoridades del Ministerio Público dieron fe de su fallecimiento. Hasta el momento, ha trascendido que todo ocurrió durante un presunto motín en el centro penitenciario conocido como Cefereso de Mesillas.

Las autoridades investigan las circunstancias que rodearon este trágico hecho, y hasta ahora no se ha dado a conocer información.


