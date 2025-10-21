Cerrar X
Coahuila

Muere velador tras sufrir caída en rancho de Agua Nueva

Francisco Cabral, de 28 años, falleció presuntamente tras caer de una altura mayor a ocho metros en el rancho Los Pinos, donde trabajaba como velador

  • 21
  • Octubre
    2025

Francisco Cabral, de 28 años, falleció presuntamente tras caer de una altura mayor a ocho metros en el rancho Los Pinos, donde trabajaba como velador.

El cuerpo fue localizado en avanzado estado de descomposición por el propietario del lugar, ubicado en el ejido Agua Nueva, a unos tres kilómetros de la carretera Zacatecas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Saltillo, del grupo PAR y de la Fiscalía General del Estado, quienes confirmaron el deceso y aseguraron el área.

Peritos realizaron diligencias por varias horas para levantar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del incidente.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia correspondiente.

Las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para continuar con las indagatorias y determinar con precisión la causa del fallecimiento.


