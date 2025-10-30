Cerrar X
eg53_7806fa6433
Coahuila

Negocios chinos afectan ventas en el Mercado Nuevo Saltillo

Comerciantes del Mercado Nuevo Saltillo reportan bajas ventas y acusan a negocios chinos de desplazar a locales con precios bajos y competencia desleal

  • 30
  • Octubre
    2025

Comerciantes del Mercado Nuevo Saltillo señalaron que, a pesar de encontrarse en temporada alta, las ventas se mantienen bajas, situación que atribuyen al aumento de negocios extranjeros en la zona.

Vendedores locales mencionaron que los negocios chinos han acaparado gran parte del mercado ofreciendo productos a bajos precios y con calidad cuestionable, lo que ha impactado directamente en la clientela de los comerciantes mexicanos.

“Aunque estamos en temporada alta, sentimos que la gente prefiere comprar en los negocios chinos porque todo es más barato. Esto nos ha afectado mucho, porque nosotros buscamos ofrecer calidad y atención personalizada”, comentó uno de los locatarios.

Los comerciantes expresaron su preocupación ante la falta de equilibrio en la competencia, ya que consideran que las prácticas de algunos negocios extranjeros están desplazando a los vendedores locales, poniendo en riesgo sus ingresos y la economía del mercado.

“Nos duele ver que nuestro esfuerzo y años de trabajo se ven opacados por productos baratos que no cumplen con los estándares. Necesitamos apoyo para que los comerciantes mexicanos podamos seguir ofreciendo lo mejor a nuestros clientes”, añadieron.

Hasta el momento, no se ha informado de medidas por parte de autoridades locales para regular la competencia y garantizar condiciones justas para todos los comerciantes del Mercado Nuevo Saltillo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_29_at_12_48_19_PM_164e89c8fd
Flores más caras, pero ventas estables rumbo al Día de Muertos
Whats_App_Image_2025_10_28_at_4_34_04_PM_5f9ac1e6e2
Aclara alcalde de Matamoros a CANIRAC cierre de negocios
dfhndsh_1168a04ca4
Instalan centro de acopio en el Mercado Nuevo Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

gato_bodega_apodaca_f753cf7a62
Difunden video de maltrato animal contra un gato en Apodaca
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T131205_118_a9eba0e282
Cometa 3l/Atlas alcanza hoy su punto más cercano a la Tierra
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T130811_111_25c06bbaf7
Rescatan a 27 menores de embarcación con dirección a Sinaloa
publicidad

Más Vistas

messi_mundial_2026_ed457d4a0b
Quiero estar ahí: Messi reitera su deseo de jugar el Mundial 2026
trhb_eb8625189b
Nuevo León refuerza transparencia y combate a la corrupción
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
publicidad
×