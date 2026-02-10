Niegan exclusión sindical en subasta de AHMSA

El Sindicato Nacional Democrático no fue excluido del proceso de subasta de Altos Hornos de México, sino que enfrentó únicamente una situación técnica relacionada con la acreditación legal de su representación, la cual ya se encuentra en proceso de corrección ante el juzgado mercantil.

Así lo aseguró Ismael Leija Escalante, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato titular de los contratos colectivos de trabajo de AHMSA y de diversas minas de Minera del Norte.

El dirigente sindical explicó que el inconveniente surgió por un detalle administrativo vinculado con la acreditación del abogado que representa al Sindicato Nacional Democrático en la Ciudad de México, situación que generó interpretaciones erróneas sobre una supuesta exclusión. Precisó que dicha promoción ya fue presentada de manera personal y firmada directamente por él, por lo que confió en que el tema quedará plenamente subsanado en el corto plazo dentro del expediente judicial del concurso mercantil.

Leija Escalante subrayó que el Sindicato Nacional Democrático forma parte reconocida del proceso de quiebra y de la subasta de los activos de Altos Hornos de México, al contar con la titularidad de los contratos colectivos de trabajo.

Aclaró que su participación es equiparable a la de otras organizaciones sindicales y grupos de ex trabajadores que también están debidamente acreditados, como ocurre con los sindicatos mineros que representan unidades como Hércules y Cerro del Mercado.

Subasta de AHMSA sigue su curso con sindicatos reconocidos

El secretario general sostuvo que el señalamiento sobre una exclusión generó ruido innecesario entre los trabajadores, por lo que consideró importante aclarar que se trató de una situación técnica y no de fondo. Indicó que el Sindicato Nacional Democrático mantiene su estatus dentro del proceso judicial y que espera que, a más tardar en un plazo inmediato, quede formalmente regularizada la acreditación ante la autoridad correspondiente.

En relación con la subasta de Altos Hornos de México, Ismael Leija manifestó que el sindicato tiene plena expectativa de que de este procedimiento surja el nuevo propietario de la empresa.

Señaló que, aunque han circulado diversas versiones sobre posibles compradores y escenarios, el sindicato mantiene una postura de cautela hasta que exista certeza financiera y se conozcan los recursos reales disponibles para el pago de los adeudos laborales.

El dirigente sindical enfatizó que uno de los principales objetivos del Sindicato Nacional Democrático dentro de la subasta de AHMSA es exigir que a los trabajadores se les pague “lo más que se pueda”, al considerar que existe una deuda histórica y una situación de injusticia acumulada.

Explicó que el monto final dependerá de los recursos que se obtengan y de la forma en que se aplique la Ley de Concursos Mercantiles.

Sindicato buscará el mayor pago posible para trabajadores

Leija Escalante reconoció que aún no existen cifras definidas sobre los montos que podrían recibir los trabajadores, ya que continúan analizándose distintos conceptos legales, incluidos los contemplados en los artículos 24 y 25 de la Ley de Concursos Mercantiles, así como aspectos relacionados con el contrato colectivo de trabajo.

No obstante, reiteró que el sindicato hará valer todos los argumentos legales disponibles para maximizar el pago a los obreros afectados.

Finalmente, el líder sindical confirmó que el tema de la acreditación del Sindicato Nacional Democrático sí apareció mencionado en acuerdos dentro de los expedientes del proceso, pero insistió en que ya se están realizando las gestiones necesarias para evitar malos entendidos.

Reiteró que el sindicato seguirá participando activamente en la subasta de Altos Hornos de México y en la defensa de los derechos laborales de sus agremiados durante esta etapa clave del proceso de quiebra.

