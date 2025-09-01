Cerrar X
Coahuila

Nueva primaria en Urbivilla del Real inicia con 130 registros

La primaria recién instalada en la colonia Urbivilla del Real abrió sus inscripciones con una respuesta mayor a la esperada, al superar los 130 registro

  • 01
  • Septiembre
    2025

La primaria recién instalada en la colonia Urbivilla del Real, al poniente de Ramos Arizpe, abrió sus inscripciones con una respuesta mayor a la esperada, al superar los 130 registros en sus primeros días de funcionamiento.

El plantel opera de manera provisional en cuatro aulas móviles que permitirán a los estudiantes de primero a sexto grado continuar con su formación académica mientras se avanza en el proyecto definitivo de infraestructura.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, el municipio implementó un esquema de acompañamiento para los padres de familia durante el proceso de inscripción, con el propósito de garantizar que ningún niño quede fuera del acceso a la educación básica.

La apertura de este espacio responde a la alta demanda educativa de la zona poniente de Ramos Arizpe y forma parte de las acciones del Ayuntamiento encabezado por Tomás Gutiérrez Merino para atender el crecimiento poblacional en nuevas colonias.


