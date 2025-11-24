Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_24_at_3_12_15_PM_2e55607eaf
Coahuila

Nuevo proyecto respetará membresías tras clausura de gimnasio

La situación corresponde a un cambio administrativo, de proyecto e incluso de dueños, pero se busca preservar la cartera de clientes. 

  • 24
  • Noviembre
    2025

El director estatal de la Profeco, Galio Vega, informó que tras la clausura del gimnasio ubicado al norte de Saltillo, se inició un proceso de creación de un nuevo proyecto en el mismo establecimiento, en el cual según señaló se respetarán las membresías, anualidades y pagos previamente realizados por los usuarios.

Explicó que la situación corresponde a un cambio administrativo, de proyecto e incluso de dueños, y que actualmente se encuentran en negociación los propietarios anteriores con los nuevos para preservar la cartera de clientes. 

WhatsApp Image 2025-11-24 at 3.12.15 PM (1).jpeg

Indicó que, mientras se concreta la reapertura en aproximadamente un mes, se ofreció a los usuarios acudir temporalmente a un gimnasio de la misma administración ubicado al sur de la ciudad.

El funcionario señaló que no ha recibido quejas relacionadas con objetos personales o pertenencias retiradas del lugar, y que las principales inquietudes han tenido que ver con los pagos realizados. 

Añadió que hasta el momento registraba cinco denuncias formales, sin nuevos reportes luego de que se enviaran correos de seguimiento a las personas afectadas.

Vega comentó que la Profeco ha mantenido comunicación directa con algunos usuarios para aclarar dudas sobre el proceso. 

“Nos han preguntado principalmente si sus pagos serán válidos y si podrán recuperar su tiempo activo. 

La indicación que tenemos de los nuevos responsables es que todo será respetado”, declaró.

Usuarios que acudieron a la delegación para solicitar información señalaron que buscan certeza sobre sus membresías. 

“Queremos saber si podremos continuar en el mismo lugar o si habrá cambios en los servicios”, mencionó uno de los afectados que acudió para recibir orientación.

Personal de la Profeco indicó que se continuará dando seguimiento oportunamente a los casos hasta que el establecimiento reanude operaciones. 

“La recomendación es que revisen su correo electrónico y contesten los mensajes enviados por la empresa para garantizar que quede registro de cada caso”, explicó uno de los asesores.

Galio Vega pidió a los consumidores mantenerse atentos a la información enviada por correo y confirmar si han recibido las propuestas o notificaciones que, según dijo, deben estar emitiendo los responsables del nuevo proyecto, reafirmando el compromiso que Profeco esta a la orden para proteger los derechos de los consumidores


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

canasta_basica_tamps_30b1a7c43f
Registra Tampico canasta básica con precio accesible: Profeco
apodaca_gasolina_3855452419
Destaca Profeco gasolinera en Apodaca por 'precios justos'
jose_luis_marquez_profeco_dc26107ac7
Aumentan quejas contra COMAPA por cobros excesivos
publicidad

Últimas Noticias

Jesus_Nava_a08a4a4c44
Anuncia Nava subasta de predios para construir centro
Hector_Garcia_42e6200724
Fortalece Guadalupe combate a la violencia familiar
Whats_App_Image_2025_11_25_at_9_55_42_PM_cebb5f01a7
‘Pegan’ bloqueos carreteros a suministro de plantas automotrices
publicidad

Más Vistas

nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×