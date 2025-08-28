Cerrar X
Obispo de Saltillo es nombrado miembro del Dicasterio para Clero

El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, fue designado por el Vaticano, como nuevo miembro del Dicasterio para el Clero

El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, fue designado por el Vaticano, como nuevo miembro del Dicasterio para el Clero, informó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

La CEM expresó su agradecimiento al papa León XIV por la confianza depositada en el prelado mexicano, y destacó que este nombramiento representa un signo de comunión eclesial y de reconocimiento a la misión pastoral que González ha desempeñado con fidelidad en el servicio a la Iglesia.

El Dicasterio para el Clero, con sede en Roma, es un organismo de la Curia Romana que supervisa y coordina los asuntos relacionados con la vida y el ministerio de los sacerdotes y diáconos de la Iglesia Católica. 

Entre sus funciones se encuentran la formación inicial y permanente de los clérigos, la adecuada gestión de los seminarios, la atención a su bienestar, así como la colaboración con obispos y conferencias episcopales en la administración de las diócesis. 

Además, actúa en nombre de la Santa Sede en los temas relativos al estado clerical y la organización de los bienes eclesiásticos.

En un comunicado firmado por Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM, así como por Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general, se resaltó que la inclusión del obispo de Saltillo en este organismo del Vaticano fortalecerá los trabajos en favor del clero y del bien de toda la Iglesia.

Los obispos mexicanos también elevaron una oración por el pontificado del papa León XIV, pidiendo que “ilumine a todos los miembros del Dicasterio para el Clero, para que puedan cumplir con generosidad y sabiduría esta encomienda”.

Con esta designación, Monseñor Hilario González se convierte en uno de los representantes de México en los organismos vaticanos responsables de la vida y misión del clero católico en todo el mundo.


