Obras de 'La Escuela es Nuestra', con falta de control y opacidad

Tras la trágica muerte de un estudiante en la primaria Cuauhtémoc de Coahuila, causada por el colapso de una estructura metálica en construcción (una techumbre), han salido a la luz serias irregularidades y una notable falta de supervisión en el programa federal "La Escuela es Nuestra".

El programa federal "La Escuela es Nuestra" fue creado en 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y consiste en darles recursos a escuelas públicas para que los utilicen en mejorar los planteles educativos.

Los recursos son entregados a un comité conformado por padres de familia y son quienes manejan el dinero, sin que exista una supervisión de parte de las autoridades estatales y federales para ver el uso de ese dinero.

Esto ha provocado una falta de control, sobre todo cuando se construyen infraestructuras pesadas sin supervisión, y fue lo que provocó la tragedia hace semanas en una escuela de Coahuila.

Hasta la fecha se sabe que se han presentado ocho denuncias formales por el mal uso de los recursos del programa; la mayoría por robo de dinero.

Algunos casos fueron que padres de familia de una escuela pública denunciaron que la tesorera se negó a entregar $600,000 pesos asignados a la remodelación; se documentaron obras incompletas o mal ejecutadas como bardas y techumbres que colapsaron, cableado eléctrico deficiente, instalación de sistemas de aire acondicionado sin adecuaciones técnicas, entre otras.

Además de los derrumbes, las inspecciones revelaron obras inconclusas en sistemas sanitarios e hidráulicos, conexiones eléctricas mal hechas o inexistentes y equipos que quedaron inservibles por falta de condiciones adecuadas para su instalación.

Además de los pleitos y denuncias, estas irregularidades han tenido consecuencias directas y trágicas en las escuelas.

Una de ellas es que la inversión pública no llega en su totalidad al bien prometido, sobre todo en las obras de infraestructura que los planteles educativos necesitan como remodelaciones, equipamiento y mantenimiento, lo que ha generado una gran frustración en padres de familia, maestros y alumnos.

Otra son las fallas en la ejecución, como estructuras inseguras, instalaciones eléctricas deficientes, por lo que representa un riesgo para la seguridad de los estudiantes, como ya ocurrió con la muerte de un menor.

