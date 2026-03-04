Podcast
Coahuila

Oficinas agrarias en Coahuila cierran y dejan trámites en el aire

De acuerdo con usuarios afectados, actualmente no hay servicio ni orientación para quienes buscan dar seguimiento a procedimientos legales

  • 04
  • Marzo
    2026

El cierre de las oficinas del Registro Nacional Agrario (RAN) y de la Procuraduría Agraria en Coahuila ha dejado sin atención a cientos, e incluso miles de personas que requieren realizar trámites relacionados con la tenencia de la tierra.

De acuerdo con usuarios afectados, actualmente no hay servicio ni orientación para quienes buscan dar seguimiento a procedimientos legales o administrativos en materia agraria.

Durante una visita realizada por El Horizonte, se constató que ambos inmuebles permanecen cerrados y prácticamente abandonados.

Las oficinas de la Procuraduría Agraria, ubicadas sobre la calle Corona, así como las del RAN, en Venustiano Carranza, fueron desalojadas presuntamente por la falta de pago de renta a los propietarios de los edificios, situación que habría derivado en la suspensión total de actividades.

La falta de operación de estas dependencias federales mantiene detenidos numerosos trámites vinculados a terrenos ejidales y parcelas, afectando directamente a campesinos y pequeños propietarios que dependen de estas instancias para regularizar su situación jurídica.

Usuarios señalaron que la problemática obedece a la falta de responsabilidad y recursos por parte de autoridades federales para mantener abiertas las oficinas, lo que ha generado incertidumbre y retrasos significativos en procesos legales agrarios.


