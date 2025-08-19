Cerrar X
Coahuila

Omisión de cuidados, el reporte con mayor incidencia en Coahuila

La omisión de cuidados continúa siendo la causa con mayor número de reportes ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia en Coahuila

  • 19
  • Agosto
    2025

La omisión de cuidados continúa siendo la causa con mayor número de reportes ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia en Coahuila. Tan solo en 2024 se registraron 3 mil 876 denuncias, mientras que de enero a junio de 2025 suman ya 2 mil 451 casos, informó la titular de la dependencia, María Teresa Araiza Llaguno.

La funcionaria explicó que, aunque durante las vacaciones de verano suele observarse un ligero repunte en las denuncias, actualmente existe una constancia en la incidencia debido a la creciente cultura de la denuncia.

“Cada vez más vecinos, maestros y personas cercanas a los menores reportan casos de omisión de cuidados. Eso es positivo, porque habla de confianza en las autoridades y de que la sociedad ya no es indiferente”, señaló.

Araiza Llaguno destacó además que el funcionamiento de las procuradurías municipales y regionales ha sido clave para dar atención inmediata a los reportes. Explicó que estas instancias, aunque relativamente recientes, han ganado un papel fundamental en la respuesta y seguimiento de cada caso.

En lo que va del año, la Procuraduría ha recibido cerca de 5 mil denuncias en total, que incluyen desde omisión de cuidados hasta casos de maltrato infantil y abuso sexual.

“Hoy vemos más denuncias en temas que antes no llegaban tanto a la Procuraduría, como la violencia sexual infantil, lo que refleja la confianza ciudadana y el trabajo coordinado con la Fiscalía especializada en mujeres y niños”, agregó.

La procuradora sostuvo que la coordinación entre las procuradurías municipales, los ministerios públicos especializados y la propia Fiscalía ha permitido avanzar en la atención integral y reducir los espacios de impunidad.


