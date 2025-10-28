Operativo de limpieza en panteones por Día de Muertos

A pocos días de la conmemoración del Día de Muertos, el Gobierno Municipal intensificó las labores de limpieza y mantenimiento en los panteones San Ignacio y San Nicolás, con el propósito de que las familias puedan visitar a sus seres queridos en espacios limpios, ordenados y seguros.

El director de Servicios Municipales, César Flores, informó que por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino se emprendió un operativo especial de acondicionamiento que incluye retiro de basura, encalado, deshierbe y suministro de agua en los cementerios.

“Ya revisamos los panteones por orden del alcalde. Se están limpiando, encalando y afinando los detalles para que no falte agua el día dos, de manera que la gente pueda acudir a ver a sus difuntos con comodidad y respeto”, explicó el funcionario.

Flores detalló que en los últimos días se han retirado entre 12 y 15 metros cúbicos de desechos, principalmente hojas secas, hierba y ofrendas antiguas, acumuladas por las recientes lluvias y la alta afluencia de visitantes.

Además, informó que en el panteón San Ignacio se construyeron nuevas piletas para garantizar el acceso al agua, mientras que en el cementerio de San Nicolas ya fueron habilitados tanques de almacenamiento que se estarán recargando constantemente para que los visitantes puedan limpiar las bóvedas.

Respecto a los puestos de venta, el director aclaró que no se permitirá la instalación dentro de los panteones, aunque sí se autorizará en las zonas exteriores con venta de flores, ofrendas, naranjas y aguas frescas, tal como se realiza cada año.

“Lo justo es permitir las tradiciones, pero con orden. No se permitirán bebidas embriagantes, solo artículos alusivos al Día de Muertos”, puntualizó.

Finalmente, Protección Civil Municipal se mantiene realizando recorridos preventivos y revisiones estructurales para evitar accidentes durante las celebraciones, en las que se espera una alta afluencia de visitantes el próximo domingo 2 de noviembre.

