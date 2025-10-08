Cerrar X
d82a66a9_8c7c_4081_951b_e56c3e0b4acc_f4d9824e74
Coahuila

Parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos celebra 30 años

La Parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, ubicada en el municipio de San Pedro, está de fiesta al celebrar su 30 aniversario

  • 08
  • Octubre
    2025

La Parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, ubicada en el municipio de San Pedro, está de fiesta al celebrar su 30 aniversario. El párroco Gerardo Mayorga compartió que desde este domingo comenzaron las celebraciones para conmemorar tres décadas de servicio espiritual a la comunidad.

"La parroquia cumple 30 años el 8 de octubre. Fue creada por el señor obispo Don Luis Morales Reyes el 8 de octubre de 1996, para la atención del norte del municipio de San Pedro, tanto de la cabecera municipal como de las rancherías de esta zona", expresó el sacerdote.

El padre Mayorga destacó que la parroquia ha sido un punto de encuentro espiritual para cientos de familias que habitan en el norte del municipio, quienes participan año con año en las actividades religiosas y festividades dedicadas a la Virgen de San Juan de los Lagos.

"La parroquia ha sido un lugar de refugio y esperanza para muchas personas que buscan fortalecer su fe y encontrar consuelo en momentos difíciles", agregó.

"Me siento muy afortunada de haber crecido en esta parroquia. Desde que era niña, he participado en las actividades religiosas y he recibido apoyo y orientación de los sacerdotes y la comunidad. Es un lugar muy especial para mí", dijo María García, feligresa de la parroquia.

"La parroquia ha sido fundamental en mi vida y en la de mi familia. Nos ha brindado apoyo espiritual y emocional en momentos difíciles. Estamos muy agradecidos con el padre Gerardo y con toda la comunidad por su dedicación y servicio", comentó Juan Hernández, otro miembro de la parroquia.

Celebraciones y actividades

Durante todo el mes de octubre, la parroquia organizará diversas actividades para celebrar su 30 aniversario, incluyendo misas especiales, procesiones y eventos culturales. La comunidad invita a todos a unirse a las celebraciones y a compartir la alegría y la fe que caracterizan a la parroquia.

"Estamos muy emocionados de celebrar 30 años de servicio a la comunidad. Queremos agradecer a todos los que han sido parte de esta historia y a los que continúan trabajando para que la parroquia siga siendo un faro de esperanza y fe en el norte del municipio", concluyó el padre Mayorga.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_08_at_3_48_24_PM_a3498c16b8
Aumenta Texas seguridad en frontera en respuesta a drones
e7c58300_dc9e_4e5f_a885_24133424a6aa_664160bcd9
Brigada ciudadana impulsa esperanza y derechos en Arteaga
EH_UNA_FOTO_1_829fa6629a
Celebra TV Azteca Tamaulipas 18 años de transmisiones
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_08_at_3_48_24_PM_a3498c16b8
Aumenta Texas seguridad en frontera en respuesta a drones
nl_grupo_peak_71995af7ef
Suman 96 denuncias contra Grupo Peak, reclaman $217 mdp
Whats_App_Image_2025_10_08_at_4_28_43_PM_06670576b1
Sur de Tamaulipas registra 50 mm de lluvia en solo tres horas
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×