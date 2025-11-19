Parto de emergencia en ambulancia camino a Saltillo

Durante la madrugada del 18 de noviembre, personal médico de Arteaga atendió un parto de emergencia dentro de una ambulancia mientras trasladaban a una mujer desde Huachichil hacia Saltillo.

La paciente, Emili “N”, de 35.3 semanas de gestación, había acudido a la Clínica Municipal por fuertes dolores y presión arterial elevada, situación que motivó su envío urgente al Hospital IMSS No. 1 para recibir atención especializada.

Sin embargo, cuando faltaban apenas cuatro kilómetros para llegar al hospital, la labor de parto avanzó repentinamente.

El equipo médico activó el protocolo de emergencia obstétrica y logró recibir de forma segura a un bebé de sexo masculino, manteniendo estables tanto a la madre como al recién nacido.

Tras el nacimiento, ambos fueron entregados al personal del IMSS, donde permanecen bajo observación debido a que se trató de un parto pre término.

Las autoridades municipales destacaron que este hecho refuerza la importancia de contar con clínicas cercanas y con servicio permanente en zonas rurales como Huachichil.

Subrayaron que la red de atención médica de Arteaga, disponible las 24 horas en distintas comunidades de la sierra, permite responder con rapidez y eficiencia ante emergencias que pueden poner en riesgo la vida.

