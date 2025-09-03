Pide Aguado reforzar la Estrategia Nacional contra Extorsión

El diputado Gerardo Aguado Gómez, en conjunto con el Grupo Parlamentario “Alianza Coahuila” del PAN, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fortalecer la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Si bien reconoció el esfuerzo del Gobierno Federal en la creación de esta estrategia, Aguado señaló que existen vacíos importantes que deben atenderse.

El legislador recordó que gran parte de las extorsiones no se denuncian por miedo a represalias, lo que genera una amplia “cifra negra”. Por ello, consideró urgente que el gobierno federal ajuste y complemente la estrategia para garantizar resultados tangibles en la protección de comerciantes, transportistas, migrantes y ciudadanos en general.

Aguado subrayó que la lucha contra la extorsión no debe quedar solo en buenas intenciones, sino convertirse en una política pública eficaz que recupere la confianza ciudadana y devuelva seguridad a las comunidades.

Diputado presenta puntos a tomar en cuenta en delitos de extorsión.

La falta de mecanismos reales de protección a las víctimas que se atreven a denunciar.

La necesidad de coordinación efectiva con autoridades estatales y municipales.

La asignación de recursos humanos y financieros suficientes para que las unidades antiextorsión funcionen de manera profesional.

La erradicación de la corrupción en cuerpos policiacos y ministerios públicos, ya que en muchos casos están coludidos con bandas delictivas.

