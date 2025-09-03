Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_03_at_5_34_20_PM_78ce95032a
Coahuila

Pide Aguado reforzar la Estrategia Nacional contra Extorsión

El diputado Gerardo Aguado urgió a mejorar la estrategia nacional con más protección a víctimas, coordinación local y combate a la corrupción policial

  • 03
  • Septiembre
    2025

El diputado Gerardo Aguado Gómez, en conjunto con el Grupo Parlamentario “Alianza Coahuila” del PAN, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fortalecer la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Si bien reconoció el esfuerzo del Gobierno Federal en la creación de esta estrategia, Aguado señaló que existen vacíos importantes que deben atenderse.

El legislador recordó que gran parte de las extorsiones no se denuncian por miedo a represalias, lo que genera una amplia “cifra negra”. Por ello, consideró urgente que el gobierno federal ajuste y complemente la estrategia para garantizar resultados tangibles en la protección de comerciantes, transportistas, migrantes y ciudadanos en general. 

Aguado subrayó que la lucha contra la extorsión no debe quedar solo en buenas intenciones, sino convertirse en una política pública eficaz que recupere la confianza ciudadana y devuelva seguridad a las comunidades.

Diputado presenta puntos a tomar en cuenta en delitos de extorsión.

  • La falta de mecanismos reales de protección a las víctimas que se atreven a denunciar. 
  • La necesidad de coordinación efectiva con autoridades estatales y municipales. 
  • La asignación de recursos humanos y financieros suficientes para que las unidades antiextorsión funcionen de manera profesional. 
  • La erradicación de la corrupción en cuerpos policiacos y ministerios públicos, ya que en muchos casos están coludidos con bandas delictivas.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_7724b59bca
Anuncia Américo Villarreal visita de Sheinbaum a Tamaulipas
Whats_App_Image_2025_09_03_at_5_22_53_PM_8d48d460d3
Suma estado 2,450 reportes de fraude, acoso y extorsión en línea
09ed172f_49e5_4602_8188_dd00f7ae23fa_03697c0fb2
Celebra Morena NL visita de Claudia Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_d9e16d4c57
Anuncian estreno de 'Frankenstein' para octubre 2025
rss_efe2511904d47b87e9c8d41a43fb892045f6cd4e6baw_1e4375909d
Jessica Chastain recibe homenaje con estrella en Paseo de la Fama
EH_UNA_FOTO_923ab09658
FMF aplaude decisión del TAS: no habrá ascenso antes de 2026-27
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
Whats_App_Image_2025_09_01_at_11_42_59_PM_ed895a131a
Llegarán inversiones de gran escala a Nuevo León
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×